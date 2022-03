Mon cahier respiration

Des rituels de respiration pour apaiser ses émotions, booster son bien-être et se transformer ! La respiration est au coeur de la vie ! C'est elle qui apporte l'oxygène et l'énergie de bouger, c'est elle qui équilibre le système nerveux et, par-là, les émotions. Elle agit même sur le sommeil et sur la digestion. Lorsqu'on respire, on revient à soi. La respiration permet de se reconnecter à son corps, à soi et à ses envies profondes. Objectif : transformer sa vie pour plus de bien-être ! Au programme : - Des rituels de respiration pour chaque besoin du quotidien : bien dormir, booster sa digestion et se détoxifier, se libérer de ses addictions, apaiser les douleurs de règles, booster son énergie... - Une détox émotionnelle par la respiration, pour déstresser, apaiser ses émotions, plonger en soi et apprendre à mieux se connaître. - Un programme de développement personnel 100 % respiration pour rayonner : poser ses limites, incarner qui l'on veut être, agir vers son but. - Un programme de respiration en 21 jours, pour être en phase avec soi : morning et evening routines respiration, rituels pour se relier à soi et au monde...