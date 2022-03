La guerre d'Algérie en direct. Les acteurs, les événements, les récits, les images

Plus de 400 journalistes et photographes réunis en 128 numéros et 5 000 pages illustrées : telle est la collection monumentale que la revue Historia publie autour de 1970 sur la Guerre d'Algérie. Pour les 60 ans des Accords d'Evian, voici l'album exceptionnel qui nous fait revivre en direct les événements. L'ouvrage indispensable. 150 journalistes, 300 photographes, 128 numéros, 3 700 pages de reportages spectaculaires, d'entretiens décisifs, de portraits fouillés mêlant les grandes figures et les témoins anonymes, de tribunes et de commentaires de tous bords, superbement choisis et illustrés : telle est la collection spéciale que la revue Historia commande, en 1971, à Yves Courrière dont le quatrième tome de La Guerre d'Algérie vient d'être couronné par l'Académie française. Le prix Albert-Londres s'entoure d'experts français et algériens. Ensemble, sur quatre ans, ils vont bâtir une somme inégalée. Récits, photos, paroles, visages, lieux, faits, quotidiennetés, événements, destinées : à chaque page, c'est le choc. Un monument dont, sous la forme d'une suite chronologique et thématique, La Guerre d'Algérie en direct offre le meilleur. Si l'Amérique a produit une profusion d'albums et de films sur le Vietnam, en France, sur l'Algérie, les études abondent mais les récits et les images manquent. L'hypermnésie des acteurs ou de leurs héritiers rivalise avec l'amnésie dans la conscience collective et populaire. L'absence de représentation commune nourrit l'oubli des événements, creuse l'ignorance de l'histoire, nuit à l'apaisement des nouvelles générations. C'est ce vide que comble cet album sans précédent.