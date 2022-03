Le Questions/Réponses qui explique la guerre d'Algérie aux enfants de 7 ans et plus. Qui habite en Algérie avant l'arrivée des Français ? Quand commence la guerre ? Qui sont les Harkis ? Pourquoi la guerre d'Algérie a longtemps été compliquée à raconter ? 32 réponses à des questions d'enfants qui retracent les étapes de la guerre d'Algérie de façon simple et concise. Un livre factuel et documenté qui donne aux enfants les repères sur une guerre longtemps passée sous silence. Un éclairage essentiel sur un événement majeur de notre histoire récente, et sur l'histoire familiale de nombreux enfants, qui ouvre le dialogue entre générations. Le Questions/Réponses qui explique la guerre d'Algérie aux enfants de 7 ans et plus.