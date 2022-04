Vivre en autonomie, le guide très pratique

Nous vivons, actuellement, dans un "climat" anxiogène (crises financières à répétition, crise sanitaire, dérèglement climatique...) dans lequel se révèle des disparités, des inégalités sociales... Mais au coeur même de ces différentes crises, il existe une France qui oeuvre pour proposer des alternatives et donner un peu d'espoir dans l'avenir, dont les objectifs sont : - De rechercher une certaine autonomie économique qui ne dépend pas, seulement, des revenus d'un salarié, d'un retraité ou d'une profession libérale ; - De retrouver une certaine estime de soi pour ceux qui l'ont perdu ; - D'éviter le gaspillage, de favoriser le recyclage, de lutter contre l'obsolescence programmée du matériel électroménager etc. . ; - De " recoloniser " des territoires qui se désertifient. C'est pourquoi, l'auteur s'est appuyé sur sa grande expérience pour proposer des solutions concrètes qui permettent, à certaines conditions, de satisfaire en partie à des besoins essentiels que sont la nourriture et le logement : - produire les fruits et légumes avec des techniques et des moyens peu ou pas polluants, élever quelques animaux ; - " réhabiliter " des logements anciens qui sont plus ou moins abandonnés ; - contribuer, modestement, à la lutte contre le réchauffement climatique.