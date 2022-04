Installe ton camp dans la forêt - 50 réalisations avec du bois et de la ficelle

Quel enfant n'a pas rêvé d'installer son camp au coeur de la forêt ? Apprendre à choisir le bon emplacement, à récolter les matériaux adéquats, à aménager l'intérieur de son coin de verdure : sièges, tables, hamac, stores... Avec 50 réalisations clairement expliquées, illustrées de plans et de dessins techniques, ce livre mêle conseils pratiques, modes d'emploi et informations sur la forêt. Richement illustré, il donne immédiatement envie d'aller s'installer et de jouer en pleine nature !