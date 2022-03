Comprendre le bulletin de paie. 100 questions pour décrypter, analyser et expliquer un bulletin de paie

Eléments de rémunération, primes et indemnités, durée du travail, absences, indemnités journalières de Sécurité sociale, prélèvement à la source... une réglementation en constante évolution caractérise la paie des salariés en France ! Malgré un nouveau bulletin de paie simplifié, sa lecture reste toujours complexe et peut provoquer incompréhension ou confusion. Alors, comment mieux se repérer à travers ce labyrinthe, comprendre tous les calculs et, au final, les tenants et les aboutissants du bulletin de paie ? 100 % actualisé et opérationnel, à jour de la loi de finances et de la loi de financement de la Sécurité sociale 2022, cet ouvrage permettra à tout salarié de décrypter et mieux comprendre son bulletin de paie, sous forme de questions-réponses simples et chronologiques. Egalement destiné aux DRH, managers et gestionnaires de la paie, ce livre leur permettra de répondre de manière claire et précise aux interrogations de leurs collaborateurs.