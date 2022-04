All Free T02

Après avoir remporté tous ses combats contre de nombreuses pointures du judo japonais, Jun peut enfin affronter celui dont elle rêve tant de prendre la place : l'actuel champion du monde toutes catégories, le Français David Ours, invaincu depuis près de dix ans ! Notre héroïne réussira-t-elle à rivaliser avec l'homme qui a battu son oncle, Hayaki Mifune, des années auparavant ? Lui-même judoka de ceinture noire, Terubo Aono nous livre toute son expertise et son savoir dans cette série en deux volumes. Avec All Free ! , découvrez l'histoire d'une judokate optimiste, qui, malgré son corps délicat, compte bien en découdre avec ses adversaires : vitesse, anticipation et théories seront ses armes !