Le mystère du lac

Iris et Sam pourront-ils découvrir la vérité à temps pour maintenir leur propre amitié à flot ? Iris a soif d'aventures et ne rêve que de quitter la minuscule ville de Bugden, où il ne se passe jamais rien ! Tout l'inverse de son meilleur ami, Sam, qui aime plutôt sa tranquillité. Mais lorsque la rivière locale s'assèche brutalement, les amis font une découverte incroyable : une ville cachée et une histoire d'amitié oubliée.