Oiseaux Magnifiques

Une collection innovante, qui vous apprend à dessiner, tout en coloriant et en méditant ! Nul besoin d'être un artiste ou un grand maître pour mettre sa vie en pause pendant quelques minutes et se déstresser ! Essayez la méditation et le dessin. Nul besoin d'être maître zen ou un artiste. Isolez-vous. Installez-vous confortablement, votre carnet et une trousse à crayons de couleurs (ou de feutres) devant vous. Faites le vide dans votre tête, respirez profondément. Vous êtes prêt ? Lisez une citation. Emparez-vous d'un mot ou d'une impression générale et visualisez-les pendant quelques minutes, les yeux à demi fermés si besoin. Enfin, vous êtes connecté à vous-même et vos émotions s'apaisent. Prenez ensuite le carnet posé devant vous et coloriez le dessin selon le modèle. Sans vous presser et en vous appliquant. Petit à petit, vous allez vous détendre. Pour terminer la séance, essayez de reproduire au trait et à main levée un détail du dessin. Ca y est ! Vous le ressentez ? Vous avez lâché prise. Bonne séance !