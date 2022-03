Les regards croisés de l'histoire. Entre mobilités, échanges et mémoires

Le Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique de l'université de La Rochelle permet tous les ans à ses doctorants d'organiser une journée d'études sur des thématiques proches de leurs sujets de recherche. En 2018, l'idée de concevoir une journée autour de l'histoire du Laboratoire à partir des recherches menées par les docteurs et doctorants s'est imposée. Une année clé pour les Universités, en raison des changements politiques et structurels. La décision d'affirmer le caractère dynamique, interdisciplinaire et internationale des recherches développées par les docteurs, jeunes docteurs et doctorants au sein du CRHIA-La Rochelle était fondamentale pour la valorisation de la recherche. Ainsi, au-delà d'une journée doctorale traditionnelle organisée par les doctorants, celle de 2018 devait donc être l'événement de rencontre de générations de chercheurs ainsi que tracer l'histoire du Laboratoire. A travers les pages de ce dossier, l'horizon atlantique observe le Pacifique Sud en même temps que les terres charentaises touchent les territoires brésiliens, tout en contemplant avec attention les traces des arts océaniens. Tout ceci, bien écrit par les lignes hyperréalistes, de l'imaginaire populaire et des échanges symboliques.