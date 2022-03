Fais un voeu

New York, décembre 2019. La célèbre photographe Maggie Dawes vit son dernier Noël. En ce soir de réveillon propice à la nostalgie et aux souvenirs, elle se confi e à Mark, son nouvel assistant. Plus particulièrement sur l'année de ses seize ans qui vit basculer son existence pour le meilleur et pour le pire. Envoyée chez sa tante pour y cacher sa grossesse, elle y périt d'ennui et d'angoisse jusqu'à sa rencontre avec Brice qui, en lui faisant découvrir la photographie et l'amour véritable, lui offre l'espoir d'une autre vie... Mais ses rêves de bonheur sont anéantis quand son enfant lui est arraché et qu'elle est renvoyée de force chez ses parents. Vingt ans plus tard, Maggie n'a rien oublié de cet été et du jeune homme qui chamboula sa vie. " Si vous pouviez demander tout ce que vous voulez pour Noël, ce serait quoi ? " la questionne Mark, ému par ses confessions. Remonter le temps ? Une révélation la frappe, qui libérera son âme. L'amour de sa vie pourrait bien être pluriel.