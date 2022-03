Trois jours dans la peau d'un garçon

Nouvelle série " Dans la peau de... " Pour mieux connaître l'autre, celui ou celle qui nous énerve parfois et que nous ne comprenons pas du tout, rien de mieux que... se retrouver dans sa peau ! 30 secondes dans la nouvelle attraction d'une fête foraine high-tech... et voici Charlie, la fille la plus cool du collège, dans le corps de Sam, le loser absolu au physique ingrat. Et vice versa. Ils vont vivre l'expérience la plus délirante et la plus forte de leur vie !