Aménagez votre van en 18 jours, et évadez-vous !. Simple, économique et sur mesure

Les sondages sont unanimes : 74 % des Français cherchent de nouveaux moyens de voyager, et le van aménagé est plébiscité (72 %). Son image ringarde envolée, il attire une cible plus jeune, plus respectueuse de l'environnement, qui a moins de moyens et qui désire se sentir plus libre dans ses déplacements. Mais l'achat d'un fourgon aménagé reste un budget conséquent et les délais d'attente sont de plus en plus longs avec une demande toujours croissante. Aménager son propre van est donc une voie bien plus intéressante. Ce guide pratique donne toutes les informations pour réaliser soi-même, en 18 jours, l'aménagement d'un van avec un coût maîtrisé et une installation que l'on peut personnaliser pour être parfaitement bien dans son van. De l'isolation à la décoration, en passant par la ventilation, l'électricité, la construction et la pose des meubles, toutes les étapes sont détaillées précisément et abondamment illustrées de photos et de plans de montage. Même si vous n'êtes pas un grand bricoleur, ce guide pas à pas est le compagnon idéal pour réussir votre van aménagé. Devenant un véritable compagnon de voyage, il vous faudra absolument lui donner un petit nom avant de partir à l'aventure !