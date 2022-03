L'automassage est un outil de bien-être simple, tout terrain et adapté à tous. C'est LA technique manuelle à intégrer sans plus attendre dans votre vie pour faire face aux désagréments du quotidien et prévenir les désordres physiques et émotionnels. A combiner avec les bienfaits des plantes et des bains de pieds grâce à ce guide pratique illustré. L'automassage des mains et des pieds est simple, gratuit et facile à apprendre. Il peut être pratiqué n'importe où, n'importe quand, à tout âge, et ne nécessite pas de tenue particulière ou de matériel spécifique. Il comprend des techniques graduelles pour s'adapter à chacun (intensité, amplitude, précision, temps...) et ne présente pas d'effets indésirables et peu de contre-indications. Au contraire, il recèle de nombreux bienfaits pour notre santé, comme la détente, la relaxation, le soulagement des douleurs et la prévention de certaines pathologies. Dans ce manuel, vous trouverez de très nombreux exercices illustrés d'automassages des mains et des pieds pour faire face aux petits désagréments du quotidien (stress, troubles digestifs, sommeil agités, douleurs articulaires, maux de tête...) et améliorer votre santé. Pour optimiser les automassages, vous trouverez des conseils issus de la naturopathie et de la phytothérapie, avec des guides d'usage et précautions d'emploi - huiles essentielles, huiles végétales et fleurs de Bach ont la particularité d'agir aussi bien sur le corps physique, émotionnel que psychique. Vous trouverez également des recettes d'onguents, baumes et crèmes à partir de plantes médicinales, et toutes les informations sur les accessoires, balles et rouleaux, pour décupler les effets de vos automassages. Enfin, inédit, une dernière partie est consacrée aux bains de pieds (pédiluve), technique simple et naturelle qui consiste à tremper ses pieds dans de l'eau de températures différentes et additionnée ou non de plantes, de gros sels ou de tout autre élément bénéfique. Parmi leurs nombreux bienfaits, ils peuvent contribuer à renforcer votre système immunitaire, soulager les douleurs, réguler la circulation sanguine, dissiper la fatigue, détoxifier, abaisser le niveau de stress et les états dépressifs...