Egalité femmes-hommes : une grande cause, et après ? Les femmes qui font bouger la France

En mars 2022, dans un contexte de campagne présidentielle, et après un quinquennat qui a fait du droit des femmes la "grande cause" , cet ouvrage propose un état des lieux de la condition féminine dans notre pays. Pour ce faire, il brosse le portrait de 10 femmes qui, chacune dans leur domaine (politique, économie, culture, santé, médias, sport...), ont occupé la première place pour la première fois. Ainsi, il donne un aperçu complet de la société française "vue par les femmes" . En s'appuyant sur des entretiens fouillés, il produit une mise en perspective - que s'est-il passé depuis 2017 ? - et une analyse - quels défis reste-t-il à relever ? Avec les témoignages de : Clémentine Autain - Edith Cresson - Anne-Marie Idrac - Christiane Lambert - Julia Bijaoui - Sylvie Bermann - Laurence des Cars - Karine Lacombe - Brigitte Henrique - Delphine Ernotte