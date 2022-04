Le monde des dinosaures

- plus de 130 dinosaures, magnifiquement illustrés, sont presentées sur leur lieux de vie, quand ils étaient les maitres de la Terre. - de continents en continents, on "voyage" pour découvrir leurs fossiles et repérer où vivaient le T. rex, le diplodocus, le tricératops ou autres dinosaures moins connus mais tout aussi fascinants, grâce à leur placement sur les fonds de cartes. - de petites infos supplémentaires sur les crottes, les dents, les cous, les griffes... , permettent aux petits d'en apprendre plus sur chaque espèce. - une petite question-jeu, sur chaque double permet d'insister sur telle ou telle caractéristique. - une aide à la prononciation, sous chaque dinosaure, permet d'épeler au mieux leur nom !