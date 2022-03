Petite encyclopédie de l'autosuffisance. Pour une vie plus verte, plus saine et plus autonome

En route vers l'autosuffisance, pour une vie plus verte, plus saine et autonome ! Vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de l'autosuffisance ? Que vous possédiez un coin de jardin, un grand terrain ou même une petite ferme, ce guide pratique est le compagnon idéal pour découvrir tous les savoir-faire pour atteindre l'autonomie alimentaire et énergétique. - Apprenez à cultiver un potager qui vous permettra de nourrir votre famille toute l'année avec des fruits et légumes de saison. - Optimisez l'aménagement de votre terrain. - Découvrez tous les conseils pratiques pour vous lancer dans un petit élevage de poules, de chèvres, de cochons, etc. - Suivez de nombreux pas à pas pour produire votre miel, faire votre fromage, mettre en conserve lesproduits de vos récoltes ou encore réaliser vos confitures maison... - Développez des connaissances élémentaires pour préserver l'eau et l'énergie, et rendre votre maison autonome.