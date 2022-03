Guide de couture à la machine à coudre

Cet ouvrage mis à jour vous accompagnera de vos premiers pas à la réalisation de finitions décoratives complexes, en explorant par ordre croissant de difficulté toutes les fonctionnalités de votre machine. Après un tour d'horizon du marché actuel des machines et de leurs caractéristiques, il déroule en une approche simple et très parlante 10 projets construits de A à Z servant d'exemples concrets. En fonction de votre propre projet, vous saurez ainsi quelle technique choisir, et pour celle-ci quel point sélectionner, quel pied-presseur, quel fil, quel tissu, quel entoilage si besoin utiliser. De très nombreux pas à pas détaillés en photos, des schémas et une multitude d'astuces de couturière avertie vous guideront dans la réalisation. Lorsque plusieurs façons de faire coexistent, Christelle Beneytout les décline en comparant leurs avantages et inconvénients. Un futur classique de votre bibliothèque couture, que vous consulterez avec profit quel que soit votre niveau. Ce livre concerne toutes les machines à coudre électriques, qu'elles soient mécaniques ou électroniques, et quelle que soit leur marque.