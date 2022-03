Construire en pierre sèche. 3e édition

[Gras] [Italique] [Souligné] [Barré] [Annuler] [Restaurer] [Nettoyer le code] [Liste à puces] [Liste numérotée] Résumé initial (référencement) La construction à pierre sèche, contrairement à la maçonnerie traditionnelle qui utilise du liant, consiste à maçonner uniquement avec de la pierre, sans utliser d'autre matériau. Pour maîtriser cette technique et réaliser des ouvrages tels qu'un mur de soutènement, un mur de clôture ou d'autres types d'aménagements comme un escalier, un arc de décharge, un parement en pierre sèche, l'ouvrage explique les Règles de l'art et les gestes du maçon à pierre sèche. Vous apprendrez également comment restaurer un mur existant du dessouchage au reterrassement. Les images et schémas en couleurs permettent de suivre pas à pas les chantiers proposés dans l'ouvrage, et d'admirer la qualité esthétique et constructive des ouvrages réalisés par les auteurs.