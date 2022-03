50 exercices pour les ultrasensibles

Vivre avec l'hypersensibilité n'est pas simple. Les ultrasensibles perçoivent les stimuli de façon plus intense et sans filtres, ont une très grande réceptivité émotionnelle (les émotions sont ressenties de manière plus intense), et des valeurs humaines très affirmées. En 50 exercices le lecteur pourra faire un bilan de son hypersensibilité et comprendre son fonctionnement, apprendre à accueillir ses ressentis et ses émotions, prendre soin de soi et se faire confiance, cultiver l'optimisme et la créativité, s'ancrer et se connecter à sa lumière intérieure. Ces 50 exercices l'aideront à faire de sa particularité une force.