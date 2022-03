Shootés. Les paparazzis de la République

La nouvelle enquête de Renaud Revel, dans les coulisses des photos qui ont marqué l'histoire de nos présidents Dans l'histoire de la Ve République, aucun président, du général de Gaulle à Emmanuel Macron, n'a réussi à échapper aux paparazzis. La " Cinquième " est ainsi jalonnée d'innombrables photos volées par ces chasseurs d'images. L'aller-retour - secret - du général de Gaulle à Baden-Baden en hélicoptère, François Mitterrand et sa fille Mazarine, Nicolas Sarkozy et " l'affaire Cécilia ", François Hollande et ses affaires de coeur, le couple Macron croisant un nudiste à la plage... Obtenues au prix de traques parfois acharnées, ces photos enjolivent, abîment ou redessinent le destin politique des différents locataires de l'Elysée, révélant ainsi la complexité des rapports entre les médias et le pouvoir. Dans cette enquête, Renaud Revel est parti à la rencontre de photographes, journalistes, grands patrons, politiciens et de leur entourage, et nous dévoile la passionnante saga des paparazzis de la République.