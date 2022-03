Hydrogène-matériaux, corrosion sous contrainte, fatigue-corrosion. Recueil des Journées Jeunes Chercheurs 2021

Organisées dans le cadre de la commission CSC-FC-FPH du CEFRACOR, les journées Jeunes Chercheurs ont pour objectif de rassembler des doctorants et leurs directeurs de thèse ainsi que des chercheurs confirmés, impliqués dans la problématique "couplage mécanique-microstructure-environnement" . Elles mettent à l'honneur les doctorants en leur offrant l'opportunité de présenter leurs travaux sous forme d'exposés oraux et de débattre, avec l'ensemble des chercheurs présents, de sujets scientifiques en lien direct avec la thématique "couplage mécanique-microstructure-environnement" , lors de tables rondes. Ces journées sont également l'occasion pour la communauté française de faire un état des lieux concernant cette problématique de couplage qui couvre notamment la question de l'endommagement en Corrosion sous Contrainte, fatigue-corrosion et fragilisation par l'hydrogène. En ce sens, elles ont aussi pour vocation de réunir les chercheurs académiques et les industriels français travaillant autour de ces grands enjeux scientifiques.