Savage She-Hulk : L'intégrale 1980-1981 (T01)

Visée par un tueur à gages recruté par la mafia, Jennifer Walters, avocate au barreau du New York, est transférée à l'hôpital entre la vie et la mort. Le seul espoir de la sauver est une transfusion sanguine de son cousin Bruce Banner, l'Incroyable Hulk ! Elle devient alors la sauvage Miss Hulk, et il n'y a pas qu'au tribunal que les criminels doivent s'inquiéter ! Lors de ses premières aventures, Jennifer est confrontée à Iron Man, l'Homme-Chose, Morbius et même à son propre père ! La sortie de la nouvelle série Disney+ nous donne l'occasion d'inaugurer une nouvelle série d'Intégrales, avec des épisodes qui n'avaient pas été publiés depuis 1980.