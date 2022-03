La pâtisserie Bliss Tome 3 : Magie à croquer

Des aventures délicieusement drôles qui mêlent famille, cookies et magie, maintenant en poche sous le label Best-seller ! Cela fait deux semaines que Rose a vaincu la diabolique tante Lily au Gala des Grands Gâteaux. Elle a retrouvé le livre de recettes magiques de sa famille au prix d'une toute nouvelle célébrité qui ne tarde pas à lui peser car M. Butter, le président de la Mosstess Corporation, convoite ses connaissances magiques et la kidnappe pour créer de nouvelles recettes pour sa compagnie. Flattée par ces nouvelles responsabilités, Rose se laisse d'abord tenter, jusqu'à ce qu'elle découvre les terribles plans de M. Butter : à l'aide de Donuts Zombificateurs, il a l'intention de s'emparer du monde ! Seule Rose et sa nouvelle équipe de pâtissiers peuvent l'en empêcher...