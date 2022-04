Marvel Comics N°04

Le Docteur Octopus est de retour et il a réuni un nouveau groupe de Sinister Six pour asseoir sa puissance. Le Vautour a eu la même idée : voici les Savage Six ! Deux des plus grands vilains de l'univers de Spider-Man vont s'affronter, et notre Tisseur va se retrouver pris entre deux feux. En plus, Throg, la Grenouille du Tonnerre, enquête sur une inquiétante disparition, et Tony Stark doit faire face aux conséquences de sa terrible décision du mois dernier. Enorme numéro pour le mensuel essentiel de la continuité Marvel, avec le lancement de Sinister War, une saga qui va bouleverser la vie de Peter Parker ! Iron Man et Thor sont aussi de la partie, mais ce mois-ci, c'est clairement Spider-Man qui est à l'honneur.