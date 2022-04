Mars Red T03

An douze de l'ère Taishô. Un vent de démocratie souffle sur le Japon. Le gouvernement inaugure une unité interne à l'armée de terre composée de "vampires chasseurs de vampires" , appelée "unité code zéro" . Cette section spéciale a pour mission de capturer ou de tuer des vampires. Envoyée en mission dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara, notre équipe de vampires d'élite sera pour la première fois depuis leur formation, mise en grandes difficultés... Un style graphique magnifique, des scènes d'action dynamiques, de l'humour... KarakaraKemuri nous offre un manga violent sans sombrer cependant dans la surenchère, malgré le thème du vampire. Inspiré d'une pièce de théâtre de BUN-O FUJISAWA, Mars Red est son onzième et plus récent titre, il a été adapté en un anime signalé par nombre de spécialistes comme un des animés incontournables de 2021.