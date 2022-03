Sois beau et tais-toi !

Danyal est si beau, que personne n'écoute ce qu'il a à dire ! Danyal n'est peut-être pas une lumière, mais tout le monde le trouve beau à tomber par terre. Avec son humour, son assurance et ses talents de cuisinier, il a tout pour réussir. Sauf que son père, d'origine pakistanaise et très traditionnel, voit d'un mauvais oeil le choix de carrière de son fils. Pire, il commence à lui chercher une femme... alors que Danyal n'a d'yeux que pour la belle Kaval, et ce depuis toujours ! Pour prouver à tout le monde qu'il n'est pas qu'un joli visage, Danyal s'inscrit à un concours de compétences. Pour l'aider à gagner, il demande à Bisma, une jeune fille un peu geek, de l'aider. Plus il passe de temps avec elle, plus il comprend que le bonheur est peut-être juste à portée de main ; il n'a pas besoin du regard des autres tant qu'il est brillant aux yeux de Bisma. Un livre très fin sur le poids des origines et le clash des cultures entre tradition et modernité.