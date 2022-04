3 histoires de supers mamans

Maman et le dragon Si sa maman est en retard pour la sortie de l'école, explique Lou, c'est parce qu'elle est occupée à lutter contre un terrible dragon ! Madeleine Lapin veut changer de maman La maman de Madeleine lapin l'a grondé. Puisque c'est comme ça, Madeleine va se choisir une autre maman dans son livre magique ! Dépêche-toi, Lolo ! Tant pis pour Lolo, ce matin, sa maman n'a plus le temps d'attendre et la laisse seule à la maison, en compagnie d'une drôle d'ogresse !