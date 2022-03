Mon cahier Yoga pilates

La méthode qui mixe yoga et Pilates, body & mind, pour se sculpter en douceur, apaiser son esprit, apprendre à se connaître et booster son bien-être. Yoga et Pilates : des disciplines soeurs totalement complémentaires. Quand toutes les deux sont rythmées par la respiration et misent sur des postures de renforcement musculaire profond, le Pilates muscle le corps et le yoga apporte une dimension de bien-être. Résultat, un training complet, tout en douceur, qui reconnecte au corps, apaise l'esprit, recentre et offre un max de bien-être ! Au programme : - Des séances happy body : énergie, good vibes, strong (strong body et force intérieure), minceur. - Des séances no stress & détox : récup, antistress, détox émotionnelle, confiance en soi. - Des rituels mind and body : des méditations, respirations, exos de sophro, visualisations, astuces bien-être et conseils psy pour accompagner les postures dans une optique de développement personnel. - La food pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête, et pleine d'énergie.