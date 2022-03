La Traque du grêlé. Au coeur du plus vieux "cold case" de la police parisienne

Eté 2014. La juge d'instruction Nathalie Turquey prend ses nouvelles fonctions à Paris et découvre dans une armoire de son cabinet une pile de volumes poussiéreux, dont la tranche laisse apparaître un nom qui va la hanter : Bloch Cécile. Une fillette de onze ans, tuée un matin de mai 1986, au troisième sous-sol glauque d'un immeuble du 19e arrondissement à Paris. La magistrate décide de se plonger dans ce " cold case ", vieux de près de trente ans, auquel s'ajoutent deux autres meurtres et trois viols commis sur des mineures. Un maigre indice a été recueilli : le tueur aurait la peau du visage " grêlée ". En reprenant l'intégralité de la procédure, Nathalie Turquey acquiert la certitude que l'homme est un membre des forces de l'ordre. Une piste que les enquêteurs de la brigade criminelle du 36, quai des Orfèvres, rechignent à suivre. Alors, la juge se lance dans des investigations titanesques qui l'amènent à cibler 750 gendarmes passés par la prestigieuse Garde républicaine. Inlassablement, elle multiplie les déplacements et les auditions aux quatre coins de la France afin de confondre cet insaisissable meurtrier. Jusqu'au dénouement de l'affaire, en septembre 2021. Les suites de l'enquête pourraient aboutir à la mise au jour d'un des plus terribles tueurs en série français et d'une trentaine de crimes.