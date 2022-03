Devenir naturopathe. Le guide indispensable pour accompagner votre nouvelle vie !

Tout ce qu'il faut savoir pour devenir naturopathe Le métier de naturopathe, tout comme la naturopathie, suscite aujourd'hui de plus en plus d'intérêt, mais c'est aussi un métier encore assez mal connu. Comment savoir si ce métier est fait pour moi ? Quelle formation suivre ? Peut-on réussir à en vivre ? Comment peut-on se faire connaître ? Comment continuer à se former ? C'est pour répondre à toutes ces questions - et encore bien d'autres - qu'Angélique Preux a souhaité écrire ce livre. Il s'adresse à tous ceux et à toutes celles qui souhaitent se lancer dans ce beau métier, mais qui hésitent encore, ainsi qu'aux naturopathes qui viennent de se former et/ou de s'installer, et ont besoin de conseils pratiques pour mener à bien et développer leur projet. L'objectif de ce guide est de vous aider à y voir plus clair et à comprendre ce qu'est vraiment le métier de naturopathe, au-delà des a priori et des clichés simplistes. Dans ce livre complet, découvrez : - Comment s'assurer que ce métier est celui qui vous convient vraiment. - Trouver la formation idéale pour vous. - Des conseils pratiques, juridiques et financiers pour vous installer. - De nombreux témoignages de naturopathes qui se sont lancés.