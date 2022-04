Les Carnets Lovecraft : Le Festival

La nouvelle de H. P. Lovecraft illustrée par Armel Gaulme. Comme le veut une légende ancestrale, un homme est invité par ses ancêtres à se rendre à Kingsport pour une manifestation séculaire. Au bord de la mer, la ville s'étend, silencieuse et désertique, son architecture antique reflétant les vieilles traditions puritaines des habitants. Avec la sensation de remonter le temps, l'homme rejoint la demeure familiale où il est interpellé par l'allure inquiétante de ses hôtes et le contenu de la bibliothèque, garnie d'ouvrages hérétiques. Finalement convié à une étrange procession, il entame une véritable descente aux enfers conduisant à une cérémonie qui résonnera longtemps dans son être... Né en 1981 d'un père ethnologue et d'une mère grand reporter, Armel Gaulme est un illustrateur diplômé de Penninghen-Académie Julian. Avec Les Carnets Lovecraft, il trouve l'opportunité de conjuguer son affection pour les carnets de croquis et sa passion pour Howard Phillips Lovecraft. Initiée avec la courte nouvelle Dagon, cette expérience propose une immersion dans l'univers littéraire du maître de Providence, une projection visuelle de ses cauchemars et de ses obsessions.