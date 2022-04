L'Automne des magiciens, T2 : La Reine Noire

Seule héritière légitime du trône, Octavianne se retrouve reine d'Elgem malgré elle, un destin qu'elle n'a jamais voulu. Et cette succession ne va pas sans heurt : elle fait l'objet de mystérieuses agressions à plusieurs reprises. D'autres défis l'attendent, comme aider son peuple à affronter la menace de la famine hivernale, en dépit de la méfiance ou de la condescendance de ses conseillers, qui ne voient en elle qu'une gamine inexpérimentée. Et comment apaiser son compagnon Adalgis, qui considère le palais royal comme une cage dorée ? Surtout qu'un rival inattendu se révèle : Maurin, le capitaine de la garde, qu'Octavianne a aimé autrefois et qu'elle croyait mort. La jalousie de l'homme-lion est féroce, tandis que Maurin de son côté lui rend bien son hostilité, car il ne voit en Adalgis qu'un animal. Entre ces deux êtres que tout oppose, la nouvelle reine aura-t-elle encore la liberté de choisir ?