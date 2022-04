Le musée des sciences... en pop-up !

Une grande exposition sur les découvertes scientifiques se prépare ! Suis les instructions pour créer 5 pop-ups, sans colle ni ciseaux, et place-les dans les salles d'exposition du musée ! Un documentaire ingénieux, où l'enfant se documente à travers la manipulation et la construction de 5 pop-up de découvertes scientifiques emblématiques : une machine à vapeur, le Wright Flyer, le Mars Rover, un robot, et un squelette humain.