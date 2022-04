All-American ads, 80s. 2nd edition

L'émergence du monde numérique annonce un bouleversement majeur de l'industrie publicitaire. Même si les liasses de billets, la cocaïne et les boxers Calvin Klein sont les signes extérieurs les plus répandus d'un consumérisme décomplexé. Les téléphones cellulaires seront bientôt là et que les médias papier sont promis à une mort prochaine, les publicitaires dépensent encore sans compter au cours de cette décennie, parmi les plus extravagantes, outrancières et prospères du 20e siècle.