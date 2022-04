5 clés pour réussir la gestion de son entreprise agricole

- toutes les étapes de la vie d'un agriculteur - la gestion au quotidien - les clés des aspects juridiques de l'exploitationCet ouvrage s'adresse essentiellement aux agriculteurs. Il donne quelques conseils, mais surtout un éclairage sur les conséquences à court terme mais aussi à long terme liées aux décisions que l'agriculteur est amené à prendre au cours de toutes les étapes de sa vie professionnelle : l'installation, l'agrandissement, l'association, le départ en retraite. Une partie est consacrée à la gestion au quotidien : ne pas se noyer dans de nombreux chiffres mais se concentrer sur un petit nombre qui ont une grande importance et que l'agriculteur doit bien maîtriser. Concernant l'aspect juridique de l'exploitation, des explications pratiques sont apportées. L'agriculteur doit comprendre les papiers qu'il est entrain de signer et avoir une bonne idée des conséquences à court et à long terme. Avec cet éclairage qui concerne en grande partie la vie quotidienne, l'agriculteur en fonction de sa personnalité prend des décisions en homme averti. Les compétences des deux auteurs sont complémentaires l'un est un praticien et l'autre est un théoricien qui pratique aussi le conseil aux agriculteurs.