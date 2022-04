L'Ours Barnabé T22. Beau temps sous les étoiles

Pour ce Beau temps sous les étoiles, Barnabé nous embarque à nouveau dans son quotidien plein de facéties. Au programme : sport, exploration spatiale, accidents de la route, rangement, les habituelles visites aux musées en tous genres et même un coucher de soleil sur la mer... vu depuis la lune ! Depuis un peu plus de quarante ans, l'Ours Barnabé traverse les âges et n'en finit pas d'amuser petits et grands. Sans avoir pris une ride, le célèbre plantigrade continue de nous surprendre par sa douceur et sa finesse d'esprit. Toujours à l'affût du gag qui fera mouche, Philippe Coudray confirme une fois encore son sens de l'humour inventif et sa poésie attendrissante.