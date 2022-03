Lire Les techniques du corps, relire Marcel Mauss

C'est en 1934, devant un parterre de psychologues, que Marcel Mauss énonce sa célèbre conférence "?Les techniques du corps?". L'enjeu est de taille car il s'agit de démontrer 1- que les gestes techniques sont une coordination de différents mouvements du corps organisés en vue d'obtenir un résultat et une certaine efficacité, 2- que les actes techniques sont valorisés par le groupe dans son ensemble, car c'est lui qui les reconnaît comme efficaces physiquement, socialement et matériellement, et 3- que le social s'insère au plus profond de l'individu non pas uniquement pour le déterminer négativement, mais aussi pour l'adapter aux différents changements de la vie sociale. En proposant cette nouvelle hypothèse, Mauss fait du corps un objet central pour la réflexion anthropologique. Dans ce livre, Jean-François Bert, spécialiste de Mauss et de l'histoire de l'anthropologie française, propose une nouvelle édition commentée de la conférence de Mauss ; il retrace aussi l'histoire de sa réception et de sa diffusion en proposant un recueil des différents textes écrits à partir des années?1950 qui utilisent, discutent ou précisent les nombreuses hypothèses de l'anthropologue.