Revue du philanthrope, n 10/2021. enjeux africains. Enjeux africains

L'Afrique est au coeur de ce numéro ouvert par l'étude des rivalités entre Portugais et Hollandais entre 1590 et 1620. Puis vient un regard sur ce continent à l'époque du Code noir (1685) grâce à un texte de François de Paris. Enfin, les flux de captifs en Côte d'Ivoire et la géographie des sites d'achats normands montrent le rôle de la dynamique interne à l'Afrique dans la croissance de la traite des noirs au XVIIIe siècle.