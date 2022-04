Comme une vague scélérate

Dès qu'il l'a vue, Lancelot est tombé amoureux de Rose. Et depuis deux ans, ils vivaient un bonheur parfait en Martinique, l'île natale du jeune homme. Mais Rose a été frappée par une leucémie, si grave que seule une greffe de moelle osseuse paraît pouvoir la sauver. Son seul parent est son père, qui a amarré aux Antilles le bateau avec lequel il court le monde depuis plus de vingt ans. Il accepte de faire un test pour mesurer sa compatibilité avec Rose. Mais lorsque les résultats tombent, c'est la stupeur pour le jeune couple : David Normand n'est pas le père biologique de Rose. Et il disparaît en ne laissant en tout et pour tout qu'une carte du Finistère, où l'île d'Ouessant est marquée d'une croix rouge et de quelques mots sybillins : " Là où tout a commencé. "