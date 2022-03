Art Brut et psychanalyse

Nouvelle édition revue et augmentée du troisième ouvrage de la collection contre-courant qui présente des textes scientifiques à propos d'oeuvres de la Collection de l'Art Brut. Depuis les travaux de Freud, l'intérêt de la psychana-lyse pour la création artistique est constant. Depuis les travaux de Freud, l'intérêt de la psychana-lyse pour la création artistique est constant : c'est dans ce contexte que la rencontre entre psychanalyse et Art Brut est présentée dans cet ouvrage. Il réunit les contributions croisées de l'Art Brut et de la psychanalyse en appui sur l'explicitation d'une démarche de rencontre sensible de l'oeuvre de création. Ceci à partir d'un parcours qui conduit successivement à aborder le nouage des relations entre psychopathologie et Art Brut, la présen-tation des trois principales formes de travail psychique (tra-vail du deuil, travail du rêve, travail du jeu) afin d'éclairer le processus créateur, et, enfin, la présentation de quelques auteurs d'Art Brut ainsi que de leurs oeuvres, à partir de la position du "regardeur" chère à Marcel Duchamp.