À chacun son jardin

Dans ce nouveau "Copain activités", les jardiniers en herbe vont s'initier aux joies du jardinage et découvrir s'ils ont la main verte pour préparer et entretenir leur jardin. Ils pourront aussi prendre le temps d'observer la nature et de nombreuses petites bêtes, car le jardin n'appartient pas qu'au jardinier ! Voilà 40 activités pour apprendre à semer, planter, bouturer et cultiver... Une explosion de couleurs, d'odeurs et de goûts au rendez-vous !