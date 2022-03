A ma reine

J'avais peut-être, dans mon obsession, ma peur de la perdre, fabriqué de toutes pièces des souvenirs de Patricia, qui avaient l'air d'être la réalité de mon passé vécu avec elle, et en fait, je ne savais plus. Par mes propres efforts, j'avais rendu ma mémoire incertaine, mais au moins, depuis mes quatorze ans, mon amour pour Patricia n'avait subi aucune épreuve. Brighton, été 1981, en voyage linguistique Antoine rencontre Patricia : dix-huit ans, lumineuse, libre, indépendante ; lui n'a que quatorze ans... Leur relation dure presque quatre années et brutalement Patricia disparaît à la suite d'un rendez-vous raté. A l'aube de la cinquantaine, Antoine n'a jamais cessé d'aimer Patricia, elle est là, en lui pour toujours. Quand il retrouve sa trace, elle vit aux Etats-Unis, elle est devenue Patty et ne semble pas le reconnaître. A moins qu'elle ne fasse semblant, ou qu'il ait lui-même construit de toutes pièces cet amour de jeunesse intact et idéal. Entamant un nouveau jeu de la séduction, avec beaucoup de tendresse et de délicatesse, Antoine retrouvera-t-il celle qui est restée sa "reine" ?