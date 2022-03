La pêche artisanale en Haïti. Edition bilingue français-anglais

Au delà de la situation critique liée aux récentes catastrophes naturelles et aux crises politiques récurrentes, la population haïtienne doit faire face à des défis sur le long terme en matière de développement, en premier lieu dans le domaine de la sécurité alimentaire. La pêche artisanale est une des voies pour répondre à ce défi, notamment à travers l'organisation de la production halieutique et aquacole, l'amélioration des filières des produits de la pêche et la gestion durable de la ressource halieutique. Le présent ouvrage dresse ainsi un état actualisé des connaissances sur la pêche artisanale en Haïti. Il aborde celle-ci à travers l'environnement, les espèces et les pêcheries ; l'aquaculture, l'intensification écologique et la gouvernance ; ainsi que la filière des produits de la pêche du local au contexte international. Cet état des connaissances s'accompagne de plus de 50 recommandations utiles aux décideurs et aux acteurs du monde de la pêche pour assurer besoins alimentaires et gestion durable de la biodiversité marine.