Sôten No Ken Tome 3

Kenshirô apprend que Pan Guanglin, parrain du Syndicat de Jade, est toujours en vie ! Prêt à tout pour sauver son ami, il devra affronter un disciple du Hokuto Shinken, un adversaire redoutable dont la puissance semble atteindre celle de Yangwang... Tetsuo Hara et Buronson reviennent plus de dix ans après la fin du cultissime Hokuto No Ken, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dans une préquelle centrée sur l'oncle de Kenshirô, Kenshirô Kasumi, 62e successeur de la légendaire technique du Hokuto Shinken. Cette réédition de Soten No Ken, vivement attendue par les lecteurs de la toute première série, est le deuxième titre d'une collection dédiée à Tetsuo Hara. Au plus proche de la version originale (sens de lecture japonais, onomatopées sous-titrées), elle bénéficie d'une nouvelle traduction, d'un nouveau lettrage et d'une fabrication soignée.