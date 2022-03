Les substances d'origine végétale en Côte d'Ivoire. Potentiel et développement durable, Edition bilingue français-anglais

L'abondance, l'originalité et la diversité des espèces végétales en Côte d'Ivoire ont permis aux populations ivoiriennes de développer une grande variété de savoirs autour des substances d'origine végétale, incluant notamment des usages médicaux, cosmétiques, aromatiques et alimentaires. Or, la biodiversité ivoirienne connaît depuis plusieurs décennies une constante dégradation avec un couvert forestier de plus en plus menacé. L'exploitation durable des ressources naturelles ivoiriennes et les bénéfices pour les populations sont ainsi compromis. Dans une situation où les défis écologiques, sanitaires, économiques et culturels deviennent de plus en plus pressants, cet ouvrage vise d'une part à faire un état des lieux des savoirs, des usages, des pratiques et des écosystèmes en matière de substances végétales ivoiriennes et d'autre part à fournir des pistes de réflexion et des recommandations concrètes pour répondre à l'ensemble des enjeux sociétaux contemporains que sont la préservation de l'environnement et de la biodiversité tout en assurant la santé des populations et le développement économique du pays.