Keiji Tome 5

"Si la vie a une fin, la gloire, elle, est éternelle ! " 1582. La mort d'Oda Nobunaga vient attiser la flamme de la guerre qui embrase le Japon depuis plus d'un siècle. Voguant à contre-courant de la retenue et de la courtoisie de mise à l'époque, les kabuki-mono sont des guerriers outranciers, aux habits flamboyants et suivant leur propre code d'honneur. Parmi ces excentriques, Keiji Maeda est certainement le plus connu. Son voyage à travers un Japon en crise l'amènera à profiter de tous les plaisirs qui s'offrent à lui, mais aussi à régler les comptes de tous ceux qui en auront après sa tranquillité. Sublimé par les dessins de Tetsuo Hara, Keiji est une oeuvre culte, publiée dans le plus grand magazine du Japon, le prestigieux Weekly Shônen Jump.