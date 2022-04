Ta vie s'arrête ici

Elle avait tout, et elle a tout perdu. Fille d'une chanteuse populaire, Linda Andersson accompagne régulièrement sa mère sur scène et tout le monde l'adore. Des années plus tard, l'enfant prodige épouse Simon. Mais alors qu'elle est au chevet de sa mère, gravement malade, elle découvre que son mari la trompe. Quand Simon est retrouvé dans une mare de sang, le crime passionnel est une évidence pour tout le monde. Linda est accusée du meurtre de son mari et condamnée à perpétuité. Tous la croient coupable, jusqu'à sa propre soeur. A tel point que Linda finit elle-même par douter de son innocence. Pour survivre à son incarcération dans la prison pour femmes la plus dangereuse de Suède, elle s'efforce d'oublier son passé. Mais un événement inattendu réveille sa mémoire. Depuis sa cellule, la jeune femme se livre à une traque du véritable assassin de son mari. L'étoile montante du roman noir suédois signe un nouveau thriller psychologique haletant. " Norebäck confirme son talent avec ce polar dense et incroyablement bien ficelé. " Dagens Nyheter " On est happé dès les premières pages de cette histoire qu'on reconstitue comme un puzzle, entre le procès, la prison et la nuit où tout a basculé. Un thriller psychologique au dénouement époustouflant. " Aftonbladet " S'il existait une échelle de Richter pour le thriller, celui-ci serait de magnitude 9, au minimum. Et s'il existait un baromètre pour traduire mon rythme cardiaque à la lecture de ces pages, le temps serait à la tempête. Ca fait des étincelles, ça décoiffe, et les images restent gravées pour longtemps dans la mémoire. " Vängåvans