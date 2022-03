Motivation, management et petite enfance. Déléguer - Inventer - Progresser

Coralie Nardeau, dans ce livre appliqué au secteur de la petite enfance, analyse le management à travers le prisme de la motivation. Etre un bon manager, c'est savoir comprendre les besoins et les envies de ses collaborateurs pour créer un environnement de travail agréable et établir de bonnes relations. Après une première partie théorique expliquant ce qu'est la motivation et quelles en sont les sources, Coralie Nardeau aborde différentes pratiques de management qui permettent de préserver, voire de booster sa motivation. Elle poursuit avec des concepts théoriques sur le développement personnel agrémentés de propositions d'exercices, avec la conviction que mieux se connaître permet de mieux se gérer, et donc de mieux gérer les autres.