Ma vie de gateau sec - Offre découverte

Pour Louane, la danse, c'est toute sa vie. Danser est ce qui lui permet de se sentir bien, de se sentir forte, de se sentir à sa place. Mais un jour, lors d'un spectacle devant des centaines de personnes, sa gorge s'assèche, sa vision se brouille, son coeur bat à tout rompre... et elle s'effondre. Quelques rendez-vous chez le médecin plus tard, on lui accole l'étiquette de trouble anxieux. Louane tombe de haut : elle n'a pas d'autre choix que d'abandonner sa passion.